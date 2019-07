Katholische Gemeinde Düsseldorfer Rheinbogen : Drei Abschiede beim Pfarrfest in Wersten

Die Kapläne Markus Söhnlein (l.) und Pater George Njonge (r.) sowie Diakon Uli Merz (3.v.l.) verlassen das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Rheinbogen um Pfarrer Frank Heidkamp (Mitte). Foto: Seelsorgeeinheit Rheinbogen

Düsseldorf-Süd Im katholischen Gemeindeverband Rheinbogen am Donnerstag die XXL-Aktion.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Im katholischen Gemeindeverband Düsseldorfer Rheinbogen geht es derzeit Schlag auf Schlag. Am Sonntag nahm der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Woelki überraschend an der Messe in der Werstener Kirche St. Maria in den Benden teil und bereits Donnerstagabend um 19.30 Uhr startet die 24-Stunden-Aktion XXL mit einer Aussendungsfeier in der Holthausener Kirche St. Joseph. Bis Freitag, 5. Juni, gegen 22.30 Uhr wird in den angeschlossenen Gemeinden dafür gesorgt, „dass das Licht der Freundlichkeit und Nächstenliebe an vielen Stellen und auf unterschiedliche Weisen leuchtet“, wie es in der Ankündigung heißt.

Dick in den Kalender eintragen sollten sich die Gemeindemitglieder den Termin des Pfarrfestes in Wersten. Denn am Sonntag, 1. September, wird auch Abschied genommen von verdienten Seelsorgern: Kaplan Markus Söhnlein, Kaplan George Njonge und Diakon Uli Merz verlassen turnusmäßig den Gemeindeverband. Zugleich wird das Fest genutzt, die beiden Neuen einzuführen: Pfarrvikar Johannes Zhao und Diakon Frank Zielinski.

Doch zurück zur Aktion XXL: Diese steht im Zeichen von #himmelsleuchten, der Kampagne der katholischen Kirche in Düsseldorf. Die Katholiken im Rheinbogen wollen das Himmelslicht in ihren Stadtteilen sichtbar werden lassen, zum Beispiel durch Gespräche an der Kneipentheke (Donnerstag, 21 Uhr, Schalander) oder durch ein offenes Ohr und „Segen to go“ auf dem Marktplatz am Kamper Acker (Donnerstag, 10 bis 12 Uhr).