Sportprojket : Kilometer für den guten Zweck

Westen Vorjahressieger Dynamo Wersten ist startklar für drei Wochen Stadtradeln. Viele Teams aus dem Düsseldorfer Süden sind bei dem Projekt dabei.

Wersten Bis zum 21. Juni steht Radfahren hoch im Kurs. Zwar radeln die meisten Teammitglieder von Dynamo Wersten das ganze Jahr, aber vom 1. Juni bis 21. Juni kommen beim Stadtradeln einige Extrakilometer auf den Tacho. Sie wollen Platz eins in der Kategorie Stadtteile erneut verteidigen und suchen weitere Mitfahrer. 35.105 Kilometer sind die Bilanz des vergangenen Jahres, 141 Mitglieder starteten für das Team. „In diesem Jahr haben wir bereits 12 Neuanmeldungen“ sagt Initiatorin Emma Haker. Sie ist sicher, dass sich die Anmeldungen weiter steigern. „Bisher sind 71 Personen dabei, aber wenn das Stadtradeln läuft, melden sich erfahrungsgemäß immer viele weitere an“, sagt sie. Dynamo Wersten plant im Aktionszeitraum drei Radtouren. „Am Pfingstsamstag, den 8. Juni, starten wir um 11 Uhr eine 60 Kilometer Radtour. Am Samstag, den 15. Juni, um 14 Uhr starten wir eine 25 bis 30 Kilometer lange Radtour durch den Düsseldorfer Süden mit anschließendem Picknick im Nachbarschaftsgarten Wersten in der Burscheider Straße. An Fronleichnam, Donnerstag, den 20. Juni, beginnt um 11 Uhr unsere 35 bis 40 Kilometer lange Abschlussfahrt zum Kloster Langwarden, wo wir auch einkehren wollen“, sagt Emma Haker.