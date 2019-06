Ersehnte Eröffnung : Wersten hat wieder eine Drogerie

Die Schlangen vor den Kassen des neuen dm-Marktes zogen sich am Tag der Eröffnung durch den ganzen Laden. Viele Anwohner sind erleichtert, endlich wieder eine Drogerie im Stadtteil zu haben. Foto: RP/Dominik Schneider

Wersten Seit der Schlecker-Pleite vor über sieben Jahren gab es keine Drogerie in Wersten. Die Eröffnung des dm an der Kölner Landstraße wurde daher heiß ersehnt – auch, weil sie bereits vor über einem Jahr hätte stattfinden sollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

Für die Bürger des Stadtteils war die Eröffnung der neuen dm-Filiale ein großes Ereignis. Bereits vor 8 Uhr hatte sich eine Menschentraube vor dem Laden versammelt. Auch noch Stunden, nachdem Filialleiterin Claudia Blomtrath am Donnerstag die Türen geöffnet hatte, drängten sich mehr Menschen in den Gängen, als man es an einem Werktag erwarten würde.

Die Bürger von Wersten, dem bevölkerungsreichsten Stadtteil im Düsseldorfer Süden, haben die Eröffnung einer neuen Drogerie in ihrem Viertel lange erwartet – genauer gesagt seit 2012, als Schlecker nach der Konzernpleite schloss und Wersten ohne Drogeriemarkt zurückblieb. Gerade für ältere Menschen, junge Familien mit Kindern und Menschen ohne eigenes Auto war es immer ein großer Aufwand, Dinge des alltäglichen Bedarfs in anderen Stadtteilen kaufen zu müssen. „Ich habe immer eine halbe Stunde gebraucht, wenn ich mit der Bahn zur Drogerie nach Holthausen gefahren bin“, erzählt Margrit Lauks, die mit ihrem Rollator einkauft. Im Inneren des 520 Quadratmeter großen Ladens ziehen sich die Schlangen an der Kasse durch die Gänge, hier und da murmelt ein Kunde unzufrieden, doch die meisten scheinen einfach erleichtert, endlich wieder vor der eigenen Haustür einkaufen zu können.

Info Der größte Stadtteil im Düsseldorfer Süden Einwohner Wersten ist mit 27.000 Einwohnern das größte Viertel im Stadtbezirk 9. Einkaufen Die Geschäfte in Wersten konzentrieren sich an der Kölner Landstraße. Im Rest des Stadtteils dominiert Wohnbebauung.

Info

„Das ist mir zu voll, da komme ich später wieder“, sagt eine ältere Dame. Diese Flexibilität des Einkaufs ist es, was den Werstenern seit sieben Jahren gefehlt hat. Die Eröffnung des Ladens hatte sich mehrfach verzögert, ursprünglich war ein Termin vor über einem Jahr angesetzt. Umso größer war der Andrang, als es gestern endlich so weit war.

„Wir haben mit einigem Betrieb gerechnet“, sagt Blomtrath mit Blick auf die Menschen, die ihre Einkaufskörbe mit Zahnpasta, Hygieneartikeln und Schminke füllen. 10 Prozent Rabatt gibt es bis zum 19. Juni, außerdem sollen Angebote wie kostenloses Schminken, Proben und ein Gewinnspiel zusätzlich Kunden anlocken. „Wir sind glücklich mit den ersten Stunden und froh, dass die Kunden trotz der Schlangen entspannt bleiben“, sagt Blomtrath. „Die Drogerie vor Ort gehört zum Angebot in einem Viertel wie Wersten dazu“, so die Filialleiterin.

Um den dringenden Bedarf weiß auch Heinz-Leo Schuth, Baas des Heimatvereins Werstener Jonges und ehemaliger Bürgermeister des Stadtbezirks 9, in dem Wersten liegt. „Die Kölner Landstraße ist eine belebte Einkaufsstraße, in der eine Drogerie über Jahre hinweg schmerzlich vermisst wurde“, sagt er und freut sich über den guten Start. Allerdings, so bemerkt Schuth, wird die Verkehrslage an der Kölner Landstraße und der angrenzenden Mergelgasse durch den neuen Markt schwieriger.