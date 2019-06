Unwetter : Das Düsseldörfchen hat Angst vor Starkregen

Im Düsseldörfchen liegen die Hauseingänge beinahe ebenerdig. Dadurch kann Regenwasser in Garagen, Keller und Wohnungen gelangen. Foto: RP/Dominik Schneider

Wersten Vor genau drei Jahren stand die Werstener Siedlung unter Wasser. Vorsorge ist schwierig, die Überflutung droht noch immer.

An der Freitreppe, die von der Siedlung Düsseldörfchen im Werstener Norden hinunter zum Deichsee führt, wird gebaut. Mehrere der Stufen waren beschädigt, nun sind Arbeiter mit einem Bagger dabei, die Steine zu ersetzen. Anwohner Horst Sauter beobachtet die Arbeiten, die fast direkt vor seiner Haustür stattfinden, mit Argwohn. „Gut, dass endlich etwas passiert, aber wer weiß schon, wann es wieder soweit ist?“, überlegt er düster.

Denn die Schäden an der Freitreppe sind entstanden, als 2016 ein besonderer Starkregen über der Siedlung niedergegangen ist. Vor ziemlich genau drei Jahren, am 1. Juni, fielen damals innerhalb einer Stunde über 85 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel – mit dramatischen Folgen für die Bewohner des Düsseldörfchens.

Info Das Wetterphänomen Starkregen Definition Von Starkregen spricht man in Deutschland ab einer Regenmenge von 17 Litern pro Stunde und Quadratmeter. Bezeichnung Starkregenereignisse werden nach der Häufigkeit benannt, in denen sie in einer bestimmten Region zu erwarten sind. Ein zehnjähriger Regen bedeutet also in Düsseldorf etwas anderes als in den Alpen.

„Starkregen ist immer ein lokal sehr eng begrenztes Ereignis, und der Regen von 2016 war ungewöhnlich heftig“, sagt Stephan Terhorst, Umweltwissenschaftler bei der Düsseldorfer Stadtentwässerung. Einige Faktoren sorgen dafür, dass die Siedlung am Provinzialplatz besonders gefährdet ist, wenn ein Starkregen kommt: Das leicht abschüssige Gelände begünstigt die Ansammlung von Wasser in den Senken, so dass der Abfluss in den nahen See oder die Kanäle nicht immer stattfindet. Das Gelände ist fast vollständig versiegelt, selbst unter den Grünflächen befinden sich Tiefgaragen, so dass so gut wie kein Wasser versickern kann.

Besonders kritisch im Bezug auf die Gefährdung durch Starkregen ist jedoch die Architektur der 1986 errichteten Siedlung, in der etwa 1500 Menschen leben: Es gibt keine Bordsteine, Straße und Gehweg befinden sich auf annähernd derselben Höhe. Viele Hauseingänge haben darüber hinaus keine Stufen zur Tür hin, sondern sind ebenfalls ebenerdig. Außerdem liegen auch die Abflüsse für Regenwasser auf Straßenniveau, nicht abgesenkt. All das führte dazu, dass es vor drei Jahren zur großen Flut kam.

Horst Sauter erinnert sich: „Hier standen fast alle Keller unter Wasser, die Dachrinnen liefen über, Erdgeschosswohnungen wurden nass.“ Damals haben die Pumpen und Abflussrohre der städtischen Kanäle nicht mit den Wassermassen mithalten können, verstopfte Abwasserkanäle leiteten den Regen zurück auf die Straßen. Das ist nicht verwunderlich, erklärt Stephan Terhorst von der Stadtentwässerung: „Die Entwässerungsanlagen sind nicht für ein solch außergewöhnliches Regenereignis ausgelegt, das wäre weder technisch noch wirtschaftlich möglich“, so der Experte. Problematisch sei das vor allem, weil sich besonders starke Regenfälle wie der Jahrhundertregen von 2016, bedingt durch den Klimawandel, in den letzten Jahren häufen. In der Zeit von März bis Juni dieses Jahres gab es im Düsseldorfer Stadtgebiet 12 Starkregenereignisse, in den vergangenen 17 Jahren kam es elfmal zu sogenannten Jahrhundertregen, also Niederschlagsmengen, die statistisch nur einmal im Jahrhundert an einem bestimmten Ort zu erwarten sind.

Mit diesen Zahlen und der Konsequenz, dass die eigenen Keller auch in Zukunft volllaufen werden, wollen sich Horst Sauter und seine Nachbarn im Düsseldörfchen nicht zufrieden geben. Sie stehen in Kontakt mit der Stadt, versuchen, bauliche Veränderungen durchzusetzen. Doch, so merkt Sauter an, die Kommunikation laufe schleppend. „Man fühlt sich schon etwas allein gelassen“, so der Werstener.

Allerdings bietet die Stadt auch einen Service für Hauseigentümer, die sich gegen Starkregen und seine Folgen wappnen wollen: „Wir lassen uns von den Bürgern einladen, besichtigen dann die baulichen Gegebenheiten vor Ort und stellen eine Checkliste aus, was in Ordnung ist und wo Nachbesserungsbedarf besteht.“ Durch diesen kostenlosen Service können Einfallstore für Wasser wie ungesicherte Oberlichter oder fehlende Ventile gegen Rückstau aus der Kanalisation erkannt werden. Die Grundstückseigentümer können dann entsprechende Firmen mit den notwendigen Maßnahmen beauftragen. Ein Termin für den Ortsbesuch der Stadt-Experten kann per Mail an starkregen@duesseldorf.de oder per Anruf unter 0211 8922744 vereinbart werden.