Verwaltung in Düsseldorf : Neues Bürgerbüro für Wersten und Holthausen

Düsseldorf Wer in Düsseldorf-Wersten wohnt und ein Anliegen beim Bürgerbüro hat, muss ab sofort weiter fahren. Die städtische Außenstelle ist nach Holthausen umgezogen. Ende des Jahrs wird dort noch eine Neuerung erwartet.

Das Bürgerbüro Wersten/Holthausen hat seine Pforten am neuen Standort im Falkenberg Center an der Bahlenstraße 178 - 180 in Holthausen geöffnet. Oberbürgermeister Stephan Keller besuchte die Räumlichkeiten am Montag.