Quartiersmanagement : Für mehr Nachbarschaft in Wersten

Dorothee Linneweber möchte als neue Quartiersmanagerin für mehr Nachbarschaftsgefühl in Wersten sorgen. Foto: Anne Orthen (ort)

Wersten Die neue Quartiersmanagerin Dorothee Linneweber will die Bürger für ihren Stadtteil begeistern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ralph Kohkemper

Dorothee Linneweber hat sich selbst ein Ziel gesetzt: Sie möchte die Menschen wieder vor die Tür locken, möchte, dass sie links und rechts schauen ­ und ihre Nachbarn kennenlernen, mit denen sie vielleicht schon seit Jahren Tür an Tür wohnen. Linneweber ist in Wersten seit November vergangenen Jahres eine sogenannte Quartiersmanagerin. Im Süd-Osten des Stadtteils, im Bereich des Dreiecks zwischen Kölner Landstraße und Werstener Feld, möchte die gelernte Architektin die Bewohner mit unterschiedlichen Aktionen dazu bewegen, sich in ihrem Viertel mehr draußen aufzuhalten. Dazu wurde das Projekt „Wir-Quartier Wersten“ ins Leben gerufen. Aber warum? Letztlich gehe es schlicht darum, sagt Dorothee Linneweber, den Werstener Süd-Osten aufzuwerten. „Ich möchte, dass hier ein neues Wir-Gefühl entsteht.“ Von einer eigenen Identität habe sich dieser Wohnbereich in den vergangenen Jahren zusehends entfernt.

Die Siedlungen gelten in Wersten zumindest in Teilen als sozialer Brennpunkt. Eine Beschreibung, die Dorothee Linneweber vermeiden möchte, sie spricht lieber von Vielfalt, aber auch von einer größeren Anonymität. „Der Ruf ist auf jeden Fall schlimmer, als die Situation dort tatsächlich ist.“ Das habe sie im Rahmen ihrer Arbeit schnell festgestellt. Als sie ihre Stelle angetreten habe, sei sie an vielen Tagen von Tür zur Tür gegangen, habe vorgetragen, um was es ihr bei „Wir-Quartier Wersten“ geht. „Natürlich gibt es die, die das überhaupt nicht interessiert. Aber die meisten haben sich aufgeschlossen gezeigt.“

Info Quartiersmanagerin Dorothee Linneweber Sprechstunde Dorothee Linneweber ist dienstags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr im Mieterbüro der Städtischen Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD) in der Dabringhauser Straße 24 anzutreffen. Kontakt Telefon: 0211 8904191; Mail: dorothee.linneweber@duesseldorf.de

Damit die Anwohner ihren Stadtteil wieder mehr schätzen lernen, soll der öffentliche Raum attraktiver werden. Die ersten Aktionen sind bereits gelaufen, wie das Bepflanzen sogenannter Bienenwiesen, der Kehraus am stadtweiten Dreck-Weg-Tag oder die Umgestaltung von Vorgärten in der Dabringhauser Straße, dort, wo auch das Mieterbüro ist. Kleine Maßnahmen sind das erst. Weitere sollen folgen. Das Projekt, aufgenommen im Landesprogramm „Soziale Stadt NRW“, ist auf drei Jahre angelegt.

Dorothee Linneweber will dabei aber nichts vorsetzen. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben sei es, die Ansprechpartnerin vor Ort zu sein, die Vermittlerin zwischen Bewohnern und der Stadtverwaltung. In ihren Sprechstunden können Bewohner ihre Wünsche, Sorgen und Anregungen vortragen. Bislang haben die meisten Besucher dieser Sprechstunde mehr Sauberkeit im Viertel angemahnt.