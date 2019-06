Christlich : Katholiken und Protestanten trafen sich zum Pfingst-Brunch

Wersten „Begeisterung“ ist der Leitgedanke, der Katholiken und Protestanten am Montagmorgen bei ihrer Ökumenischen Pfingstfeier begleitet. Gut vorstellbar, dass einst das Pfingstwunder bei Jüngern und den ersten Christen große Begeisterung schuf.

„Der Heilige Geist überbrückte die herrschende Verschiedenheit“, sagt Pfarrer Kay Faller und dieses Detail trifft ganz symbolisch wieder auf die Ökumene zu. „Wir haben Leute in unseren Gemeinden gefragt, ob sie über etwas sprechen können, was sie besonders begeistert“, erzählt der Diakon Matthias Heyen von der Seelsorgeeinheit Himmelgeister Rheinbogen. Diese verschiedenen und facettenreichen Statements fließen in den Gottesdienst ein.

Der Auftakt ist erst einmal ein gemeinsamer Brunch im Saal des Stephanus-Hauses in der Wiesdorfer Straße. Es herrscht rege Unterhaltung und gute Laune. Ältere, Jüngere, Familien, Kinder sind an den Tischen versammelt. Eine Aufgabe haben sie: Kay Faller bittet, Fürbitten zu formulieren. „Um 11 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Stephanuskirche, dann gehen wir zu den Platanen an der Liebfrauenstraße. Sie symbolisieren Jesus mit seinen zwölf Aposteln“, erklärt der evangelische Pfarrer. In der Katholischen Kirche St. Maria Rosenkranz schließt die Ökumenische Pfingstfeier mit Fürbitten und Segen.