Wegen Sanierungsarbeiten : Wasserspielplatz liegt trocken

Eigentlich sollte auf der Anlage Auf´m Rott Wasser fließen. Die Pumpen stehen allerdings still – entsprechend wenig Kinder kommen zum Spielen. Foto: RP/Emil Wensel

Wersten Wegen Sanierungsarbeiten im Technikhaus fließt bis Mitte Juli kein Wasser.

(dsch) Eigentlich sollte es bei der aktuellen Hitze hoch hergehen auf den Wasserspielplätzen der Stadt. Doch zumindest die Anlage an der Straße Auf´m Rott in Wersten zieht momentan kaum Familien aus der Nachbarschaft an. Grund: Es fehlt das Wasser.