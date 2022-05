Mitgliederbeitrag beim ABVU steigt : Urdenbacher Heimatverein bestätigt Vorstand

Düsseldorf Der ABVU feiert in diesem Jahr Jubiläum. Geplant ist eine ganze Reihe von Veranstaltungen, gestartet wurde mit dem Tanz in den Mai.

Und dies, obwohl der Mitgliedsbeitrag um 200 Prozent erhöht wurde. Statt monatlich einem Euro, also zwölf Euro Jahresbeitrag, sind es nun drei Euro pro Monat (36 Euro jährlich). „Wir hatten nur eine Verdoppelung auf zwei Euro vorgeschlagen“, sagt Torsten Winter. Es habe sogar den Antrag auf vier Euro gegeben. Alle Anwesenden zeigten großes Verständnis, schließlich sind die Kosten in allen Bereichen in die Höhe gestiegen. Für die noch anstehenden Feste beispielsweise auch die Miete fürs Festzelt, die Security und vieles mehr. Die nächste Veranstaltung des ABVU ist am Sonntag, 12. Juni, mit dem Entenrennen im Schlosspark geplant.