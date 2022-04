BV-Antrag aus 2017 für Prüfung einer Verkehrsberuhigung : Umbau von zwei Urdenbacher Straßen wäre teuer

Düsseldorf Jetzt bekam die Bezirksvertretung 9 eine Antwort auf die Frage aus 2017, eine Verkehrsberuhigung von Blücherstraße und Jägerei zu prüfen. Die CDU möchte aber darüber auch die Anwohner entscheiden lassen.

Nördlich der Straße Jägerei befindet sich ein eingeengter Bereich, der ebenfalls nur einspurig zu befahren ist und für eine Tempo-Verringerung sorgt. Lediglich der etwa 60 Meter lange Abschnitt zwischen der Jägerei und der Hochstraße weise keine baulichen Einengungen auf, erläutert das Amt für Verkehrsmanagement. Für die Ausweisung in einen verkehrsberuhigten Bereich wäre auch hier ein Straßenumbau notwendig, der ähnlich wie in der Bücherstraße, erst im Falle einer Straßensanierung in Betracht käme. Ein Hinweis der Verwaltung an die Politiker: Die Ausweisung von Parkplatz-Flächen führt in verkehrsberuhigten Zonen unter Berücksichtigung von Zufahrten, Hauseingängen und Flächen für die Awista und die Feuerwehr häufig zu einer Reduzierung des vorhandenen Parkraums. Die Verwaltung hat einen Wegfall von bis zu acht der derzeitigen 17 Parkflächen ermittelt. Zudem könne es passieren, dass die Anwohner für den Umbau der Straße zu Kasse gebeten würden, was allerdings laut Stadt noch in einem nächsten Schritt zu prüfen sei.