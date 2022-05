Verein Matchbox : Südafrikanische Kunst in Schiefbahner Scheune vorgestellt

Verena Grips (Mitte) präsentierte die Werke in einer Scheune im Unterbruch in Schiefbahn. Foto: Friedhelm Reimann

Schiefbahn Vom Tafelberg zu geheimen Handzeichen: Der Verein Matchbox stellt 120 Arbeiten südafrikanischer Künstler vor. Für die Mitglieder gibt es Kunstwerke als Jahresgaben.

Kunst südafrikanischer Künstler in einer Scheune mitten in Schiefbahn? Keine Seltenheit. Am Samstagabend stellte der Verein Matchbox 120 Bilder, Drucke und Collagen von vier Künstlern aus Südafrika vor. Projektmanagerin und Initiatorin des Vereins, Verena Grips, erklärt: „120 Menschen sind in der Kunstinitiative des Vereins eingeschrieben, sie zahlen 120 Euro jährlich und erhalten dafür einen Gegenwert in Form eines Kunstwerks. Mit dem Geld werden die Künstler, aber auch die Aufbauprojekte in Kapstadt mitfinanziert.“ Eine geniale Idee: Die Unterstützer von Matchbox lernen außereuropäische Kunst kennen und schätzen und dürfen sie mit nach Hause nehmen, während sie sich für ein soziales Projekt engagieren.