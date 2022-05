Die Natur in Monheim erleben : Neanderland Wanderwoche lockt in die Aue

Monheim Fünf Touren sind in Monheim zwischen dem 7. und 15. Mai im Angebot. Insgesamt gibt es unter der Dachmarke „Neanderland“ 35 Wanderungen im Kreis Mettmann.

Wer am Sonntag, 8. Mai, früh aufsteht, wird in der Auenlandschaft mit einem vielfältigen Vogelkonzert in der Morgendämmerung belohnt. Treffpunkt ist um 6 Uhr am Parkplatz des Baumberger Campingplatzes am Urdenbacher Weg. Bei der drei Kilometer langen Vogelstimmenwanderung durch Auwald, Wiesen und Felder spüren kleine und große Teilnehmende mit Elke Löpke von der Biologischen Station heimischen Singvögeln nach. Die Teilnahme kostet 9 Euro pro Person, Kinder sind kostenfrei dabei. Anmeldungen nimmt die Biologische Station bis zum 6. Mai unter Telefon 0211 9961212 oder per E-Mail an info@bsdme.de entgegen.

Eine kostenfreie Natur- und Erlebnistour bietet die Stadt um 10.30 Uhr im Landschaftspark Rheinbogen auf dem Naturerlebnispfad an. „Die Tour ist besonders für Familien mit Kindern ein toller Ausflugstipp“, erklärt Lando Sinkel vom städtischen Tourismusmanagement. Treffpunkt ist an der Tourist-Information an der Kapellenstraße. Die leichte Wanderung ist etwa drei Kilometer lang und dauert 2,5 Stunden. Anmeldungen nimmt Lando Sinkel bis zum 7. Mai unter Telefon 02173 9516370 oder per E-Mail an lsinkel@monheim.de entgegen. Am Donnerstag, 12. Mai, lädt Auenerlebnis-Begleiter Horst Josten erneut in Kooperation mit der Biologischen Station in die Urdenbacher Kämpe ein. Bei der Wanderung erfahren die Teilnehmenden, wie der Rhein die Landschaft geprägt hat. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Piels Loch in Urdenbach, am Baumberger Weg. Die leichte Wanderung ist etwa fünf Kilometer lang und dauert drei Stunden. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person, Kinder sind kostenfrei dabei. Anmeldungen nimmt Auenerlebnis-Begleiter Horst Josten bis zum 9. Mai unter Telefon 0211 718 2860 oder per E-Mail an h.josten@auenerlebnisbegleiter entgegen. Eine kostenlose Rundwanderung entlang des Rheins mit Überquerung auf der Fähre bietet die Stadtverwaltung am Samstag, 14. Mai, an. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Tourist-Information an der Kapellenstraße. Die leichte Wanderung mit einem Mon-Guide ist etwa zehn Kilometer lang und dauert drei Stunden. Anmeldungen nimmt Lando Sinkel vom städtischen Tourismusmanagement bis zum 13. Mai unter Telefon 02173 951-6370 oder per E-Mail an lsinkel@monheim.de entgegen. Im Anschluss können Teilnehmende in einer lokalen Gastronomie einkehren oder das Baumberger Hauptstraßenfest besuchen, das von 12 bis 18 Uhr auf der Hauptstraße gefeiert wird.