Ordnungsamt untersagt Termin wegen Feiertagsgesetz : Garagentrödel in Urdenbach findet nun am Samstag statt

Der Trödelmarkt auf dem Messeparkplatz P1 findet immer sonntags statt und ist stets gut besucht. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Das Ordnungsamt hat die Durchführung der Veranstaltung am 22. Mai wegen des Feiertagsgesetzes verboten. Jetzt soll der Garagentrödel am Samstag, 11. Juni, stattfinden.

Von Andrea Röhrig

Als Christoph Wylezol, der in Urdenbach das Info-Portal im Netz betreibt, am Dienstag einen Anruf von einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes bekam, dachte er, er hört nicht richtig. „Dieser teilte mir mit, dass wir wegen des Feiertagsgesetzes unseren Garagentrödel absagen müssen. Der hätte am 22. Mai, ab 10 Uhr, einem Sonntag, mit über 100 Ständen in privaten Hauseinfahrten und Garagen stattfinden sollen“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die achte Auflage hätte es werden sollen, 2013 fand die Veranstaltung zum ersten Mal mit rund 80 Teilnehmern statt, 2020 und 2021 wurde wegen Corona pausiert. In den sozialen Medien gab es daraufhin Reaktionen, die den Absage-Grund der Stadt nicht nachvollziehen können. Denn ständig finden sonntags Trödelmärkte auch in Düsseldorf statt, wie auf dem Messeparkplatz P1 oder der Radschlägermarkt. Aber die sind kommerziell. Und der Verkauf darf sowieso erst ab 11 Uhr starten; mit der Kontrolle der Einhaltung dieser Vorschrift hat der OSD vor Corona begonnen.

Aber eine Absage wegen des Sonn- und Feiertagsgesetzes? Das hat allerdings ganz klare Vorgaben, zudem spielt auch noch das Ladenöffnungsgesetz eine Rolle: Wer einen Markt an einem Sonntag durchführen will, benötigt eine gewerberechtliche Genehmigung, erläutert Michel Zimmermann, Leiter des Düsseldorfer Ordnungsamtes. Eine entsprechende Marktfestsetzung beschließt die zuständige Bezirksvertretung; die Genehmigung ist dann in den allermeisten Fällen auch noch gebührenpflichtig. Zudem muss es einen verantwortlichen Veranstalter und auch eine Konzeption geben, die dann auch noch geprüft wird. Gibt es für den Urdenbacher Garagentrödel alles nicht. Die Macher hatten demnach in den vergangenen Jahren das Glück, sich bei ihren Sonntags-Terminen unter dem Rader der Behörden zu befinden. Denn mit rund 100 Teilnehmern ist er inzwischen keine kleine Veranstaltung mehr, sondern zieht viele Menschen auch von weiter weg an. Zimmermann: „Und wenn wir dann – wie in diesem Fall – Kenntnis von dem Termin bekommen, dann müssen wir reagieren.“