Helferkreis lädt ins Urdenbacher Gemeindehaus : Ukrainer in Düsseldorf denken Ostern an die Heimat

Urdenbach Am höchsten orthodoxen Feiertag, dem Ostersonntag, trafen sich rund 30 geflüchtete Ukrainer und einige ihrer deutschen Gastgeber im evangelischen Gemeindehaus an der Angerstraße.Organisiert hatte das Fest der Helferkreis.

Polina Krupitska (15) und Vlad Radchenko (16) zeigen an diesem Mittag im Gemeindehaus an der Angerstraße, wofür ihr Herz brennt. Professionell sieht die Rumba aus, die die beiden Jugendlichen ihren rund 40 Zuschauern darbieten. Das ist kein Zufall. Denn in ihrer ukrainischen Heimat waren die Teenager bereits Landesmeister im Standardtanz ihrer Altersklasse. Doch seit kurzem trainieren sie nicht mehr in Saporischija, sondern im Düsseldorfer Boston Club. Und das liegt am Krieg, der seit zwei Monaten in ihrer Heimat für unendliches Leid sorgt. „Drei Wochen waren wir wegen des Fliegeralarms immer wieder im Bunker, bevor wir schließlich im März mit dem Zug fliehen konnten“, sagt Vlads Mutter Alexandra (41). Mit der Heimat steht sie, wie die anderen Geflüchteten in diesem Saal, in ständigem Kontakt. „Nichts ist dort mehr normal, es ist alles noch viel schlimmer geworden“, meint sie.