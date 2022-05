Nachbarschaftskonflikt in Alpen : Baupläne am Sportplatz wühlen auf

Alpen Auf dem Kleinspielfeld von Viktoria Alpen will das DRK einen Kindergarten bauen und ein Angebot für Senioren schaffen. Der Sportverein befürchtet Konflikte. Der Rat sichert zu, diese bereits bei der Planung auszuräumen.

Sportlicher Wettkampf und Wohnbedürfnisse im Alter, zumal in unmittelbarer Nachbarschaft, mögen sich auf den ersten Blick nicht so recht vertragen. So hat schon die Beratungsvorlage zur Änderung der Bebauunsgpläne „Schulzentrum“ und „Alpen-Ost“ vor allem in der Welt des örtlichen Sports für erhebliche Unruhe gesorgt. „Ich bin auf dem Spargel- und Blumenmarkt von vielen besorgt gefragt worden, was wir denn da machen am Sportplatz“, berichtete SPD-Sprecher Armin Lövenich in der Sitzung des Rates.