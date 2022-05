In Kevelaer ausgesät : Niederrhein-Mischung hilft Insekten

Kevelaer Auf Flächen in Kevelaer wurden jetzt Wildblumen ausgesät. Die Stadt hofft, dass auch Hobbygärtner diesem Beispiel folgen und damit einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten.

Kevelaer intensiviert seine Bemühungen, insektenfreundliche Wiesen anzulegen. Daher wurde jetzt der Grünstreifen am Maasweg zwischen Twisteden und den Niederlanden mit der niederrheinischen Wildblumenmischung eingesät. Weitere städtische Flächen im Solepark, Schravelen und in Kervenheim sollen folgen. Die Wildblumenmischung geht bereits in die vierte Runde. Doch nicht nur auf städtischen Flächen soll die Niederrhein-Mischung eingesät werden, auch Hobbygärtner können die Mischung im Glas mit den heimischen Blumensamen im Gartencenter Breuer für 9,95 Euro erwerben. Mit dem Kauf eines Glases hilft man nicht nur der Umwelt und setzt sich für Artenvielfalt ein, sondern unterstützt ein soziales Projekt in Kevelaer.

In den vergangenen Jahrzehnten hat nicht nur die Gesamtzahl der Insekten, sondern auch ihre Vielfalt in Deutschland immens abgenommen. Vollständig versiegelte Flächen mit Steinsplitt oder Blumenrinde sowie großen Zierrasenflächen lassen wenig Platz für wildwachsende Blumen. „Bei den steigenden Energiepreisen ist eine wildbepflanzte Blumenwiese deutlich pflegeleichter und kostengünstiger, als beispielsweise eine Zierrasenfläche“, sagt Johannes Baaken, Leiter des Betriebshofs Kevelaer und Mitbegründer der Niederrhein-Mischung. Familie Baaken aus Achterhoek, Gartencenter Breuer, der Natur- und Heimatverein aus Twisteden und Bürgermeister Dominik Pichler als Schirmherr der Aktion konnten in den vergangenen Jahren gemeinsam zahlreiche Flächen in und um Kevelaer mit der Niederrhein-Mischung bepflanzen. Vor allem in der Ortschaft Twisteden wurde mit Unterstützung des ortsansässigen Natur- und Heimatvereins unter dem Vorsitz von Werner Neumann auf vielen leerstehenden Flächen die Blumen-Mischung eingesät. Bereits in diesem Jahr haben die Naturschützer die Blumensamen neben den Flächen am Maasweg auf mehr als vier Hektar Land ausgebracht. „Ein tolles Beispiel dafür wie Klimaschutz in Zusammenarbeit von ehrenamtlichen Mitarbeitern, Landwirten, Gärtnern, Gartenliebhabern und Mitarbeitern der Kommune funktionieren kann“, heißt es. Die niederrheinische Wildblumenmischung gibt es in zwei Varianten. In diesem Jahr geht der Teilerlös an den Verein „Runder Tisch Flüchtlinge“ für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.