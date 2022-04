ABVU wird dieses Jahr 100 Jahre alt : Urdenbacher Bürgerverein lud Kinder zum Spielfest

Die sechsjährige Emma versuchte sich im Pfarrgarten erfolgreich beim Eierwerfen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der ABVU wird dieses Jahr 100. Schon in wenigen Tagen steht mit dem Tanz in den Mai der nächste Termin an. Am Maifeiertag lädt der Bürgerverein Senioren zum Kaffeetrinken ins das Festzelt ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Freitag

Am Karsamstag hat der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach (ABVU) den kleinen Stadteilbewohnern im Alter zwischen drei und elf Jahren eine bunte Osteraktion geboten. Bei strahlendem Sonnenschein gab es im Garten der evangelischen Pfarrgemeinde an der Angerstraße die Gelegenheit zum Rennen, Toben, Eierbalancieren und Zielwerfen.

Außerdem standen eine Fotoleinwand mit Osterhase, ein Katapult, das nach einem Treffer per Ballwurf Süßigkeiten abschoss, und ein Parcours zum Eierlaufen bereit. Für jede erfolgreich bestandene Station winkten Gummibärchen, Schokolade oder bunte Ostereier als Belohnungen. Brigitte Schneider, Vorsitzende des ABVU, freute sich über die gelungene Osteraktion des Vereins: „Das Ganze ist sehr spontan zustande gekommen. In den ersten beiden Monaten des Jahres waren coronabedingt noch keine Events möglich; daher haben wir das jetzt ziemlich kurzfristig geplant. Wir haben uns über jeden einzelnen Teilnehmer gefreut.“

Info 12.06 2. Urdenbacher Entenrennen – gemeinsam mit dem Lions Club Düsseldorf-Schloss Benrath 26.6. Radfahrertag 23.07. Sommerfest 6./7. 8. Handwerkermarkt im Piels Loch 13.8. Festabend mit der Oktoberfestband Münchener Zwietracht 14.8. Offizieller Festakt anlässlich des 100jährigen Vereinsbestehens 01.09. Erntedankfest mit Konzert der Kultband Die Höhner

Klein, aber fein spiegelt die Osteraktion das Engagement des großen Bürgervereins aus dem Düsseldorfer Süden wieder. Neben vielen interaktiven Events für die Mitglieder engagieren sich die Ehrenamtler des Vereins seit fast 100 Jahren für den Stadtteil Urdenbach. In den Gründungsjahren um 1922 herum ging es um Themen wie Hochwasserschutz und Hilfe während der kriegsbedingten Inflation, später überwogen die Stadtteilgestaltung und die Förderung des Brauchtums.

Heute locken Aktionen wie der Tanz in den Mai, der Handwerkermarkt und das Erntedankfest jährlich tausende Besucher nach Urdenbach. „Wir freuen uns, mit dem Vorstand, dem Beirat und unserem neu eingerichteten Helferpool endlich wieder Aktionen für unsere rund 800 Mitglieder anbieten zu können“, sagt Brigitte Schneider. In diesem Jahr wird darum groß das Jubiläum gefeiert.

Ute Enders, Großmutter von zwei Enkelkindern, ist begeistert von dem Spielefest im Pfarrgarten der evangelischen Gemeinde und schaut Enkelin Emma (6) von der Bank aus zu, wie diese herumflitzt und mehrfach den Parcours absolviert. Enders wohnt seit gut 40 Jahren in Urdenbach und ist seitdem auch Mitglied der Gemeinde. „Die Kinder haben so viel Spaß“, sagt sie. „Ich freue mich über jede Gemeindeaktion, bei der ich Menschen treffe, die ich in meiner Kindheit kennengelernt habe. Viele zieht es in der Jugend in die weite Welt; aber wenn sie selbst Kinder haben, kommen viele wieder zurück nach Urdenbach.“ Während Oma Enders sinniert, wirft Emma gezielt ein Ei durch die aufgestellte Ostereier-Torwand. „Gerade für die Kinder ist Gemeinschaft wichtig“, sagt Ute Enders. „Hier im Freien und in lockerer Form ist das einfach ideal. Solche Aktionen sollte es noch öfter geben.“ Dieser Wunsch stößt auf offene Ohren, denn anlässlich seines 100-jährigen Bestehens plant der ABVU noch viele weitere Events.