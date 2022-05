Fahrvergnügen auf zwei Rädern : Motorradtour führt ins Oberbergische

Wülfrah Spaß in der Kurve, nah dran sein und das Gefühl von Freiheit – Argumente für eine Motorradtour gibt es viele. Jetzt lädt der Bürgerverein Wülfrath-Düssel zur Mottoradtour ein.

Auf hoffentlich gutes Wetter hofft der Bürgerverein Wülfrath-Düssel am 21. Mai. Denn für diesen Tag hat der Verein einen Ausflug auf zwei Rädern geplant. Zum ersten Mal bietet die Ehrenamtler eine Motorradtour an. Sie richtet sich sowohl an interessierte Vereinsmitglieder und an jene, die es noch werden wollen, erklärt Vereinssprecher Reinhart Hassel.