Verkehr : Südallee: Stadt schlägt Neu-Organisation der Parkflächen vor

Düsseldorf Weil auf einigen Teilstücken schon Tempo 30 gilt, kann dort laut Verwaltung aber kein eigener Fahrradstreifen angelegt werden. Die Bezirksvertretung wartet nun auf weitere Vorschläge der Stadt.

Die Verwaltung sieht das in einer Antwort differenzierter: Gemäß den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen sei die Nutzung von Radwegen auf der in Fahrtrichtung linken Seite innerorts eine häufige Unfallursache. Gerade auf Strecken mit vielen Grundstückszufahrten und Einmündungen, wie an der Südallee, sei von der Freigabe eines Radwegs in Gegenrichtung abzuraten. Des Weiteren stellten die Anschlusspunkte zur Überleitung auf die Fahrbahn oder auf Radwege eine Herausforderung dar. Gerade im Bereich des Josef-Kürten-Platzes lasse sich diese Überleitung von einem Zweirichtungsradweg auf die Fahrbahn für den Radverkehr nicht einfach lösen. Um die Verkehrssituation für Radler dennoch zu verbessern, verweist die Verwaltung auf ihre Stellungnahme zu einem anderen BV-Antrag zur Südallee: Die Reduzierung auf Tempo 30 sowie die Neusortierung der Parkflächen, sodass Parken künftig nur noch jeweils an einer Straßenseite und alternierend möglich sei. Dadurch verbleibe mehr Platz auf der Fahrbahn für den Radverkehr, der bei Tempo 30 verkehrssicher im Mischverkehr geführt werden kann.