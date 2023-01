Brand in der Silvesternacht Rakete soll Feuer auf Recyclinghof ausgelöst haben

Gegen 4.45 Uhr geriet zudem in Heerdt die Lagerhalle eines Baustoffhandels an der Wiesenstraße in Brand. Auch hier haben Gutachter die Brandursache untersucht, jedoch ohne eindeutiges Ergebnis. Es lasse sich nicht mehr bestimmen, was das Feuer ausgelöst hat, so der Polizeisprecher. Dass es eine Rakete war, gelte jedoch bei der Lagerhalle als eher unwahrscheinlich.