Abitur im Düsseldorfer Süden Ein Fußballturnier soll die Schulzeit krönen

Zu einem gemeinsamen Fußballturnier haben sich Abiturientinnen und Abiturienten von Gymnasien aus dem Düsseldorfer Süden verabredet, um mit diesem „Abi-Kick“ ihre Schulzeit in bester Erinnerung zu behalten. Unmittelbar vor Beginn der schriftlichen Prüfungen treffen am Mittwoch (20. März) die Teams aus dem aktuellen „Abgangs-Jahrgang“ vom Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, dem Freien Christlichen Gymnasium Düsseldorf und dem Schloßgymnasium Benrath im Castello in Reisholz aufeinander. Nur das „Kobi“ hat aus personellen Gründen abgesagt.