„The Tube“ in Düsseldorf Wie Vallourec im neuen Reisholzer Gewerbepark sichtbar bleibt

Aktuell seien die Rückbauarbeiten auf dem Gelände nahezu abgeschlossen. Zukünftig will Frasers Property Industrial, das Unternehmen hat seinen Sitz in Köln, „einen breiten Nutzermix sowie eine flexible Nutzung“ ermöglichen. Errichtet wird eine Gesamtnutzfläche von rund 74.000 Quadratmetern. Mit etwa 41.200 Quadratmetern richtet sich mehr als die Hälfte dieser Fläche an Nutzer aus Industrie, Produktion und Logistik. 32.000 Quadratmeter stehen als Business- und Gewerbepark zur Verfügung. „Hiermit möchten wir insbesondere den regionalen Mittelstand ansprechen“, so der Entwickler. Nach Angaben der Sprecherin verläuft die Vermarktung positiv. „Wir sind in Gesprächen mit potenziellen Mietern und arbeiten aktiv daran, den richtigen Mix von Unternehmen für The Tube zu finden.“