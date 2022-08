Brauchtum in Reisholz : Auf das Fest in Reisholz folgt für das Königspaar das Ja-Wort

Roland Kleiner und Doris Conrad verabschiedeten sich als Regenten der Reisholzer Schützen. Am Freitag treten sie vor den Traualtar. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Reisholz Die St.-Sebastianer verabschiedeten im Bürgerhaus die Majestäten aus dem Jahr 2019. Etwas enttäuscht sind die Schützen von der geringen Besucherzahl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marie Bockholt

Die Reisholzer Schützen hatten sich Mühe gegeben für ihr Fest am Wochenende. Grün-weiße Wimpel schmückten den Eingang zum Bürgerhaus an der Kappeler Straße, ein großes Herz war mit Kreide auf das Pflaster gemalt. Der St.-Sebastianus-Verein gehört zu den kleinsten Schützenvereinen in der Umgebung und hat nur rund 20 Mitglieder. Dementsprechend klein war auch das Fest, bei dem in diesem Jahr keine neuen Majestäten gekrönt wurden.

„Es ist schade, wenn man viel Arbeit in ein Schützenfest investiert, und es dann nur einen geringen Zulauf gibt“, sagte Doris Conrad. Zum Klompenball am Samstagnachmittag waren nur vergleichsweise wenige Besucher gekommen. Conrad selbst wurde im Jahr 2019 zur Reisholzer Königin, an der Seite von König Roland Kleiner.

Die Schützen aus dem Düsseldorfer Süden verabschiedeten am Sonntag ihre ehemaligen Regenten. Nachfolger gab es in diesem Jahr nicht. „Wir schätzen am Reisholzer Verein das familiäre Miteinander und die gute Gemeinschaft“, so Kleiner. Er habe bedingt durch die Corona-Pandemie eine anfänglich ruhige Amtszeit erlebt. „Zuletzt waren wir aber an fast jedem Wochenende bei einem anderen Termin“, sagt er. Letzteres liegt auch daran, dass Kleiner und Conrad eine „Doppel-Regentschaft“ führten. Bei den Homberger Wiesnasen in Ratingen bildeten sie in der vergangen Saison ebenfalls das Königspaar. An diesem Freitag geht für die beiden das Feiern weiter – auf sehr privater Ebene. Dann werden sie heiraten.

All diejenigen, die am Wochenende zum Schützenfest nach Reisholz gekommen waren, brachten eine gute Stimmung in den Saal des Bürgerhauses. Zum Klompenball am Samstag erschienen die meisten Gäste in Tracht. Zuvor hatte es eine Umzug gegeben. Klompenkönigin Janine Lehmann ließ sich im Hinterhof der Bäckerei Ingensandt an der Henkelstraße feiern. Von dort ging es für sie in der Fahrradrikscha an die Kappeler Straße. Begleitet wurden die Schützen vom Spielmannszug Benrath.