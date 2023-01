Düsseldorf-Reisholz Brandursache nach Feuer auf Recyclinghof unklar

Der Entsorgungsverbund Düsseldorf, auf dessen Gelände das Feuer ausgebrochen war, wollte sich nicht weiter zu dem Vorfall äußern. Nur so viel: der Betrieb sei offen und laufe normal weiter. Auf dem Betriebsgelände sind kaum noch Spuren des Brandes zu erkennen. Die Feuerwehr war in der Neujahrsnacht zu dem Feuer in dem Gewerbegebiet gerufen worden.