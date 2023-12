Persönliche Jahresrückblicke im Düsseldorfer Süden Tschüss, 2023 – du warst kein schlechtes Jahr

Auch vier Auszubildende am Albrecht-Dürer-Berufskolleg blicken gern zurück auf das zu Ende gehende Jahr. Ihr Fachschwerpunkt ist Mediengestaltung und besonders Jan aus Krefeld ist richtig erleichtert, in diesem Jahr endlich die passende Berufsrichtung für sich gefunden zu haben. „Das ist für mich genau der richtige Weg“, sagt er, am besten gefällt ihm die 3-D-Animation. Einer beruflichen Zukunft im Bereich Werbung sieht er optimistisch entgegen. Mitschülerin Laura denkt vor allem gern an den Besuch von Taylor Swifts Konzertfilm „The Eras Tour“ zurück. Mit Freundin Malin gehörte sie am Premierentag im Düsseldorfer Ufa-Palast zur Zuschauerschar – und zwar so schrill verkleidet, wie der Mega-Star in seinem Clip „You belong with me“. „Wir haben mitgesungen und Taylor Swift ekstatisch gefeiert“, schwärmt sie von dem cineastischen Event. Tanzen und Mitsingen, das war auch für Leana angesagt, beim Airbeat One-Festival in Neustadt-Glewe. Lebensfreude pur habe sie dort erlebt. „Alle haben sich gut verstanden“, sagt sie – und das waren bei dem Festival in Mecklenburg-Vorpommern immerhin 20.000 Besucher. Nicht ganz so weit ist Olivia aus Eller zu ihrem besonderen Erlebnis gereist: Die Auszubildende hat 2023 erstmals den Christopher Street Day in Düsseldorf miterlebt und eine hoffnungsvolle Botschaft mitgenommen. „Jeder darf unterschiedlich sein.“