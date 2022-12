Besinnliche Stunden im Bürgerhaus Adventsrevue mit Kaffee und Kuchen

Denn neben Auftritten diverser Künstler ist ein Anziehungspunkt das große Kuchenbüffet, das genau in der Mitte des Raumes am großen, geschmückten Weihnachtsbaum auf den Ansturm der Besucher wartet und das zuletzt wegen der pandemischen Hygienevorgaben gestrichen werden musste. Auf den Tischen standen sie nun wieder: Torten und Kuchen – für jeden Geschmack war was dabei. Petra Lenhard, Chefin des Hauses, hatte trotz der großen Auswahl einen süßen Favoriten der Besucher ausgemacht: Die Tusnelda-Torte von der benachbarten Bäckerei Ingesandt, ein Traum aus Sahne, Teig und Kirschen, ein leckeres und kalorienreiches Träumchen. Der ging wie immer mit am schnellsten weg.