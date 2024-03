Letzter Schultag in Düsseldorf Wie die Abiturienten ihren letzten Streich feiern

Wasserpistolen, laute Musik und Schüler, die kaum erwarten können, dass es losgeht. Was nach einem Festivalbesuch klingt, gehört zum letzten regulären Schultag der Abiturienten in ganz Düsseldorf, so auch am Freien Christlichen Gymnasium in Reisholz. Sie hatten es sich zur Aufgabe gemacht, den Lehrern und anderen Schülern das Betreten zur Schule so schwer wie möglich zu machen.