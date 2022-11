Karneval in Düsseldorf : Reisholzer Quatschköpp starten am Samstag in die Session

Reisholzer Quatschköpp starten am Samstag in die Session

Düsseldorf Am Samstag, 19. November, feiern die Karnevalisten Sessionseröffnung im Bürgerhaus Reisholz. Karten gibt es auch noch für 13 Euro an der Abendkasse.

Die Karnevalsgesellschaft Reisholzer Quatschköpp starten am Samstag, 19. November, mit der Sessionseröffnung im Bürgerhaus Reisholz in die fünfte Jahreszeit. Amtierender Quatschkopp ist Melanie Meurer, die sich in ihrer nunmehr dritten Session befindet und sich den Jecken eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss: Nachdem in der Session 2019/2020 ein Sturm die Durchführung des Veedelszuges durch Hassels und Reisholz unmöglich gemacht hatte, beschloss der Verein, dass sie ihre zweite Session mit diesem besonderen Höhepunkt haben soll. Immerhin war der Mottowagen ja schon lange fertig gebaut und bereit zur Ausfahrt an jenem Karnevalssonntag 2020 gewesen.

Und dann kam Corona und die Absage auch aller närrischen Termine. Die Konsequenz Melanie Meurer blieb im Amt. Geplant ist nun, dass ihr Mottowagen am 19. Februar durch die Straßen ziehen wird. Aber zunächst wird nun ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.45 Uhr) der Sessionsstart gefeiert. Unter anderem kommen zum Amüsement der Besucher Heinz Hülshoff, die Tanzgarde der Karnevalsfreunde der katholischen Jugend, KaKaJu, und das am Tag zuvor frisch gekürte Düsseldorfer Prinzenpaar vorbei.

Und das sind die weiteren Termine der Reisholzer Quatschköpp: 3. Februar Damensitzung (27 Euro) in dem griechisch-orthodoxen Gemeindesaal in Hassels. Dort findet am 4. Februar auch die Herrensitzung (27 Euro) statt. Die jecke Nachwuchs feiert am 5. Februar Kinderkarneval (9 Euro) im Bürgerhaus Reisholz, am 18. Februar steht die Karnevalsparty (19 Euro) im Bürgerhaus Reisholz auf dem Programm. Nach dem Veedelszug am Sonntag, 19. Februar, wird ebenfalls im Bürgerhaus die After-Zoch-Party gefeiert. Als krönender Abschluss fahren die Quatschköpp beim Rosenmontagszug mit.