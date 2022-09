Bürgerhaus feiert Jubiläum : Seit 40 Jahren ein Treffpunkt in Reisholz

Düsseldorf In einem ehemaligen, baulich erweiterten Kinosaal an der Kappeler Straße befindet sich das Bürgerhaus. Zum Jubiläum gab es am Freitagnachmittag ein großes Fest mit Musik und einem abwechslungsreichen Programm.

Fröhlich trillert der Baumpieper und der Vogelbaum schaut von oben herab in die Runde, als am Eingang des Bürgerhaus Reisholz das Stelzentheater „Pan Tao“ die Gäste zur Jubiläumsfeier in Empfang nimmt. Schnell machen die Besucher Fotos mit den grün gekleideten Phantasiefiguren. Kelly (11) und Carlina (12) essen Popcorn und haben ihre bunt bedruckten T-Shirts an. Entstanden sind sie am Tag zuvor in der Kinderwerkstatt, die donnerstags stattfindet. „Wir basteln da und nehmen auch oft am Ferienprogramm teil”, sagen sie. Sie besuchen das Bürgerhaus regelmäßig. Über den Stadtteil hinaus finden die Angebote des Bürgerhauses Reisholz Anklang. Hier spielen Bands, man kann tanzen, ins Kindertheater gehen, Kurse oder die Schallplattenbörse besuchen. Zum 40-jährigen Bestehen fand jetzt ein großes Fest im Hof des Bürgerhauses statt.