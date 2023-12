Spatenstich im Düsseldorfer Süden Auf dem Mannesmann-Gelände entsteht nun „The Tube“

Für die Stadt und für den Industriestandort ist der Bau des Gewerbeparks jedenfalls eine gute Nachricht. „Es entstehen 300 bis 400 Arbeitsplätze. Es wird wieder Leben auf das Gelände einziehen“, so Zuschke. „Und der Spatenstich für so ein großes Projekt ist in einer Zeit, in der man überall nur noch von Baustopps und Insolvenzen liest und hört, ein gutes Zeichen, dass es noch Projektentwickler gibt, die antizyklisch arbeiten und an Projekten festhalten.“