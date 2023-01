Brandeinsatz in der Silvesternacht Wohnhaus in Labbeck durch Feuer beschädigt

Bei einem Brand in der Silvesternacht in Sonsbecks Ortschaft Labbeck ist ein Wohngebäude beschädigt worden. Wie die Feuerwehr am Neujahrsmorgen mitteilte, war das Feuer in einer Mülltonne ausgebrochen und griff bereits auf das Dach des Hauses über. Eine weitere Ausbreitung habe jedoch von der Feuerwehr verhindert werden können, berichteten die Einsatzkräfte.