Hafen Reisholz : ADCF fordert Weiterbau des Schutz-Radweges

Im Reisholzer Hafen sind viele Lastwagen unterwegs. Radfahrer teilen sich die Fahrbahn zumeist mit ihnen. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf Weil die Verwaltung es im Vorfeld des Baus einer so genannten Protected Bike Lane auf der Straße Am Trippelsberg unterlassen hatte, mit allen anliegenden Firmen über die Planungen zu sprechen, will sie nun nachbessern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

(rö) Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hat die Mitglieder des am Mittwoch tagenden Ordnungs- und Verkehrsausschusses angeschrieben. Der Verein äußert die Bitte, dass das Gremium die Verwaltung auffordern soll, den geschützten Radweg, die sogenannte Protected Bike Lane, im Reisholzer Hafen umgehend weiterzubauen. Dabei wird ein Radweg von der Fahrbahn mit zehn Zentimeter hohen Pollern abgetrennt. Die Stadt hatte den Weiterbau gestoppt, weil sich Firmen darüber beschwert hatten, dass dafür Parkraum auf der Straße Am Trippelsberg wegfällt. Die Verwaltung hatte deshalb in Abstimmung mit den Firmen über Alternativen nachgedacht. Unter anderem soll zunächst der Wendehammer am Karweg ausgebaut werden und dort ein Lkw-Parkstreifen entstehen. Das könnte bis Ende 2022 oder länger dauern. Die Maßnahmen hatten schon die Mitglieder der Bezirksvertratung in ihrer Sitzung am Freitag kritisiert, dort wurde gefordert, dass sich zuvor die Kleine Kommission Radverkehr mit den Umplanungen beschäftigen soll.