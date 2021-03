Kleine Kommission Radverkehr soll Planungen im eEisholzer Hafen überprüfen : BV 9 lehnt Auto-Logistiker ab

Düsseldorf Gleich zweimal musste sich die Bezirksvertretung 9 am Freitag mit Themen zum Reisholzer Hafen beschäftigen. Rot-Grün lehnte den Bauantrag eines Automobillogistikers ab. Die Kompensationsmaßnahmen zum Parken für den geschützten Radweg soll sich die Kleine Kommission Radweg anschauen,

Gleich zwei Punkte, die sich mit dem Reisholzer Hafen beschäftigten, standen auf der Tagesordnung der Sitzung der Bezirksvertretung 9 am Freitag. Und obwohl normalerweise in dem Gremium CDU und Grüne kooperieren, lehnte eine Stimmenmehrheit von Grünen und SPD den Bauantrag eines Automobillogistikers ab.

Jetzt könnte es so laufen wie 2018, als der damalige Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) die Ablehnung der BV zu der Ansiedlung eines Logistikers einkassierte. Letztlich drückte die Bezirksregierung damals durch, dass gebaut werden durfte. Ein Vertreter der Verwaltung führte in der Sitzung aus, dass eine Baugenehmigung unter Auflagen der Stadt mehr Eingriffsmöglichkeiten gebe, etwa bei der Vorgabe an den Mieter, auf dem Grundstück eine Wendeschleife einzurichten, damit die Autos nicht auf der Straße be- und entladen würden.