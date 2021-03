Oberverwaltungsgericht muss jetzt entscheiden : Firma legt vor Gericht Beschwerde ein

Mit solchen Pollern wird die Protected Bike Lane ausgestattet. Foto: Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Der Bau der Protected Bike Lane hängt derzeit in der Luft. Die Stadt will für die Sitzung in der Bezirksvertretung 9 Vorschläge fürs Lkw-Parken vorlegen. Die Grünen in der BV haben Fragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Die geplante Protected Bike Lane Am Trippelsberg sorgt weiter für Gesprächsstoff. Wie das Oberverwaltungsgericht in Münster auf Anfrage mitteilte, ist am 10. Februar Beschwerde gegen das Urteil des Düsseldorfer Verwaltungsgerichtes eingelegt worden. Das hatte die Klage eines ansässigen Unternehmers abgelehnt, der gefordert hatte, dort keinen mit 30 Zentimeter hohen Pollern abgetrennten Radweg zu bauen. Das Verwaltungsgericht hatte angeführt, dass Industriebetriebe hinnehmen müssten, dass die Fahrbahn durch den nicht zu überfahrenden Radstreifen enger werde und Parkplätze und Lkw-Aufstellflächen wegfielen. Der Kläger besitze keinen Rechtsanspruch darauf, dass die Stadt die für ihn vorteilhafte Verkehrsregelung beibehalte, die bislang auf der öffentlichen Straße neben seinem Betriebsgelände gegolten habe, hieß es in der Urteilsbegründung. Die Verwaltung hatte mitgeteilt, mit den Firmen nach Alternativen zu suchen. Für die Sitzung der Bezirksvertretung 9 kommende Woche Freitag wird die Verwaltung einen Vorschlag einreichen, der für Kompensationsmaßnahmen beim Lkw-Parken aufzeigen soll. .Auf eine Anfrage unserer Redaktion zum Stand der Umsetzung der Protected Bike Lane hatte die Verwaltung vergangene Woche mitgeteilt, dass sich das Thema aktuell in der verwaltungsinternen Abstimmung befinde. Der Vorschlag für die Sitzung der BV wird kommende Woche nachgereicht.