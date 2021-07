Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Rheinberg : ADFC codiert 40 Räder in Budberg

ADFC codiert 40 Räder in Budberg

Budberg Mit einer Maschine wurde der Code am Bahnhof in den Rahmen genagelt. Die Rheinberger Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Rheinberg hatte zu dieser Aktion eingeladen.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) Rheinberg hat am Budberger Bahnhof Fahrräder codiert. „Fahrräder sind heutzutage um einiges teurer, als es früher der Fall war. Denn viele fahren ein E-Bike“, erklärte Hans-Gerd Schroers, Vorsitzender des ADFC Rheinberg. Fachlich richtig müsse man von Pedelecs sprechen. Hier müsse der Radler, um die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, selber in die Pedale treten. Der Motor sei im Prinzip unterstützend. Und diese Räder kosteten nicht selten zwischen 3000 und 4000 Euro. Ein normales Rad hingegen im Schnitt 300 bis 600 Euro. Um sie vor Diebstahl zu schützen, sei die Codierung wichtig. Denn über die Codierung seien gestohlenen Räder zu identifizieren.

„Es gibt drei Schritte, die dem Diebstahlschutz dienen“, erläuterte Schroers. Zum einen sei das normale Sichern des Fahrrads mit einer Kette oder einem anderen Schloss an einem festen Gegenstand wichtig. Dies sei auch von den Versicherungen gefordert. Hinzu komme die Codierung, für die sich an diesem Tag rund 40 Personen angemeldet hatten. Ein weiterer Schutz sei ein GPS-Tracker. Mit diesem Gerät seien gestohlene Räder per Handy-App zu orten. Die Polizei kann die gestohlenen Fahrräder ausfindig machen und der genau ermittelten Ortsangabe nachgehen.