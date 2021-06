Streit um geschützen Radweg : CDU regt Hafen-Anschluss an die Schnellstraße an

Radfahren auf der Straße Am Trippelsberg ist für Radfahrer problematisch, weil dort auch viele Lkw unterwegs sind. Foto: RP/Dominik Schneider

Holthausen Die Entscheidung, den Weiterbau des geschützten Radwegs im Reisholzer Hafen auszusetzen, sorgte in der BV für Unmut. Die Verwaltung will vor der endgültigen Entscheidung weitere Daten erheben.

Eigentlich hätte die Bezirksvertretung 9 in ihrer Sitzung am Freitag nur die Entscheidung der Verwaltung zur Kenntnis nehmen sollen, dass der Weiterbau des so genannten geschützten Radwegs durch den Reisholzer Hafen ersteinmal gestoppt ist. Bevor klar ist, wie bei der Gemengelage von durchfahrenden Radfahrern sowie den Anforderungen der anliegenden Gewerbebetriebe an Lkw-Verkehr und Parkmöglichkeiten allen Seiten so weit wie möglich gerecht werden kann, will die Verwaltung nun ersteinmal Daten erheben und die Lage vor Ort näher untersuchen.

Doch dieses Ansinnen wollten die Mitglieder der BV 9 nicht unkommentiert lassen. Die Fraktion der Grünen hatten für die Sitzung einen Dringlichkeitsantrag mit vier Forderungen an die Verwaltung eingebracht. Doch weil es sich bei der Vorlage für die BV 9 nur um eine so genannte Informationsvorlage gehandelt hatte, war das nicht möglich. Stattdessen werden die Forderungen der Grünen nun als Anregung im Protokoll der Sitzung angemerkt.

Die Grünen hatten in ihrem nicht zulässigen Dringlichkeitsantrag gefordert, dass auf der Straße Am Trippelsberg umgehend temporärere Baustellenschilder mit Tempo 30 aufgestellt werden; zudem soll ein beidseitiges absolutes Halteverbot zwischen Reisholzer Werftstraße und der Straße Karweg ausgewiesen werden. Bis zum 1. August soll die Verwaltung zudem die Linienführung der Protected Bike Lane provisorisch mit einer gelben Markierung versehen. Auf der Strecke soll der so markierte Radfahrstreifen mit Radwegsymbolen im Verlauf gesamtem Strecke markiert werden. Als vierten Punkt schlagen die Grünen das Anbringen einer so genannten Web-Cam an der Kreuzung Reisholzer Werftstraße/AmTrippelsberg Richtung West vor, um die Maßnahmen beobachten und auswerten zu können.

Der vorrangig zuständige Ordungs- und Verkehrsausschuss hatte sich in seiner jüngsten Sitzung immerhin einstimmig auf einen Beschluss einigen, in dem es heißt, dass die Politik eine „zügige“ Fortsetzung des Projekts fordert und daher umgehend unterrichtet werden will, nachdem die Verwaltung im Sommer die geplante Verkehrszählung erledigt hat. Umgehend soll zudem Tempo 30 im westlichen Teil eingeführt werden.