Verkehr : ADFC fordert besseres Radverkehrsnetz in Kleve

Kleve Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Kleve hat eine Online-Umfrage gestartet, um zu erfahren, welche Wege Menschen in Kleve nutzen und wo es Verbesserungen geben muss.

In Deutschland fehlen durchgängige und sichere Radverkehrsnetze. Der ADFC Bundesverband (Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club) hat mit dem Mapathon ein Projekt gestartet, in dem engagierte Bürger vor Ort für ihre Kommune ihre Erfahrungen und ihr Wissen einbringen können, um gemeinsam ihr Wunschradnetz zu gestalten. Dabei geht es nicht um die bestehende Infrastruktur, sondern um die Entwicklung eines Radnetzes, das es allen Einwohnern der Kommune ermöglicht, zügig und vor allem sicher auf direktem Wege ihre Ziele zu erreichen.

Der ADFC Kleve hat zusammen mit weiteren Engagierten, darunter auch Bürger sowie Aktive der Fridays for Future-Bewegung, diese Online-Umfrage gestartet, um zu erfahren, welche Wege Menschen in Kleve nutzen, welche sie sich wünschen und welche Maßnahmen auf diesen Hauptwegestrecken getroffen werden müssen, damit sie sicher und erkennbar zum Radfahren einladen. „Wir wollen mit einem möglichst breiten Votum der Bevölkerung mehr Druck erzeugen und der Verwaltung zeigen, wo die Bedürfnisse der Bevölkerung liegen. Gerade jetzt, wo die Fördermöglichkeiten durch den Bund so gut sind, müssen wir schnell handeln, um unser Radwegenetz zukunftsfähig zu machen“, so Detlev Koken vom ADFC Kleve.