Nach dem Hochwasser in Düsseldorf Die Odyssee der Billardspieler

Also mussten sich die Spieler des BC Gerresheim nach Alternativen umsehen. Diese Suche gestaltete sich wahrlich abenteuerlich und führte Barz und seine Teamkollegen in Schrebergärten, abgewrackte Autowerkstätten, den schicken neuen Hochbunker in Gerresheim oder in noch schickere Firmenareale im Hafen. „Doch irgendwie ist nie wirklich was draus geworden, was manchmal natürlich auch einfach nur am mangelnden Platz lag, den man für Billard nun mal benötigt“, erzählt Barz. Als Provisorium am besten geeignet erwies sich noch ein Raum im Schrebergarten-Vereinslokal – auch, wenn es nur für einen Tisch reichte, „da kommt man dann bei 60 Mitgliedern natürlich nicht so oft dran“, relativiert Barz.