Gerresheim und Düsseltal in Düsseldorf : Zwei Seniorinnen Handtaschen geraubt - Festnahme

Düsseldorf Die Zahl der Fälle in Düsseldorf, bei denen Seniorinnen auf offener Straße die Handtaschen geraubt werden, nehmen zu. Aktuell ist es in Gerresheim und Düsseltal wieder passiert. In einem Fall konnten zwei Männer festgenommen werden, im anderen waren offenbar zwei Jugendliche die Täter.

Wieder sind in Düsseldorf zwei Seniorinnen auf offener Straße die Handtaschen geraubt worden. Es sind bereits Fall drei und vier innerhalb weniger Tage. Für den Raub in Gerresheim sucht die Polizei Zeugen, in Düsseltal konnten zwei Männer festgenommen werden.

Bei dem Handtaschenraub am Montagvormittag in Gerresheim wurde eine 71-jährige Frau leicht verletzt. Zwei unbekannte Jugendliche flüchteten mit einem E-Scooter.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Seniorin auf der Straße Am Wallgraben in Richtung Haltestelle „Gerresheim, Rathaus“ unterwegs. Plötzlich kam ein unbekannter Jugendlicher auf sie zu und versuchte, ihr die Handtasche zu rauben. Die Seniorin wehrte sich, sodass der Täter zunächst von ihr abließ.

Als sie ihren Weg fortsetzte, folgte ihr der Unbekannte und entriss ihr schließlich doch die Handtasche. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Tatverdächtige flüchtete zu einem zweiten Jugendlichen, der offenbar mit einem grünen E-Scooter auf ihn wartete. Beide fuhren dann in Richtung Märkische Straße.

Der Jugendliche, der die Handtasche entrissen hat, wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,60 Meter groß, schlank, hat einen dunklen Teint und ist etwa 13 bis 14 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose und einen dunklen Parker mit Fellkapuze. Der zweite Tatverdächtige ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat einen dunklen Teint und ist ebenfalls etwa 13 bis 14 Jahre alt. Er trug eine dunkle Hose, einen dunklen Parker mit Fellkapuze und einen Rucksack.

Zeugen werden gebeten, sich an das Jugendkommissariat der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700 zu wenden.

Der zweite Fall ereignet sich am Montagabend in Düsseltal. Kurz nach Tatausführung wurden zwei mutmaßliche Handtaschendiebe durch ein ziviles Einsatzteam der Polizeiinspektion Nord festgenommen. Die beiden 26 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen sollen kurz zuvor einer in einer Bushaltestelle sitzenden Seniorin die Handtasche entwendet haben.

Den ersten Zeugenaussagen zufolge saß die Geschädigte, eine 64-jährige Frau aus Düsseldorf, an der Bushaltestelle Schillerplatz. Während sie dort wartete, hatte sie ihre Handtasche auf dem Schoß. Die beiden Tatverdächtigen traten an die Frau heran und taten so, als ob sie eine Frage hätten.

In diesem Moment wurden die Zivilfahnder auf die Situation aufmerksam. Als die Geschädigte kurz abgelenkt war, griff sich der 28-jährige Tatverdächtige die Handtasche und flüchtete mit seinem Komplizen über die Rethelstraße zur Haltestelle „Düsseldorf-Zoo“.

Das zivile Einsatzteam nahm die Verfolgung der beiden Diebe auf. Auf dem Bahnsteig wurden die beiden mutmaßlichen und deutlich überraschten Diebe gemeinsam mit Unterstützungskräften festgenommen.

Die gestohlene Handtasche hatte der 28-Jährige noch in seinem Rucksack. Diese konnte wenig später an die Geschädigte ausgehändigt werden. Die beiden Männer wurden festgenommen und sollten noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Erst vor wenigen Tagen wurden zwei weitere Seniorinnen beraubt. Beide Fälle ereigneten sich in Ludenberg in der Nähe einer Seniorenresidenz. Auch hier sucht die Polizei Zeugen.

