Gerresheim in Weihnachtsstimmung Noch Marktbeschicker für das Weihnachtsdorf gewünscht

Es ist luftig im Weihnachtsdorf auf dem Gerricusplatz vor der Basilika St. Margareta in Gerresheim. Dort, wo sich normalerweise viele weihnachtlich dekorierte Stände eng an eng drängten und so eine atmosphärisch-dichte Stimmung aufkommen ließen, sind im Advent 2022 ein paar Lücken zu sehen. „Einige unserer Händler sind in der Pandemiezeit Pleite gegangen und sind uns deshalb auch weggebrochen“, erläutert Santano Traber. Er ist Vorsitzender der Werbe- und Interessengemeinschaft Gerresheim (WIG), die das Weihnachtsdorf alljährlich organisiert. „Uns fehlt es nicht an Essen- und Getränkeständen, da sind wir nach wie vor gut aufgestellt. Was fehlt, sind Händler, die auch weihnachtliche Dinge im Angebot haben. Wer Interesse hat, beim Weihnachtsdorf 2023 dabei zu sein, darf sich gerne bei uns melden.“ Das Angebot wird bereits kommendes Wochenende dichter, denn zwei weitere Marktbeschicker haben sich angesagt, ein Holzschnitzer und ein bildender Künstler.

Eine Lücke ist auch dort, wo normalerweise der mehrere Meter hohe, liebevoll geschmückte Tannenbaum steht. „Wir arbeiten daran, demnächst wieder einen Weihnachtsbaum im Zentrum stehen zu haben. Für dieses Jahr hat es leider nicht geklappt“, bedauert Traber. „Aber wir haben einen vierstelligen Betrag in unsere neue Krippe investiert. Die kommt auch gut an. Viele Besucher machen Fotos davon.“