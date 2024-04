Radverkehr in Düsseldorf Kritische Fahrradtour zum Radnetz im Stadtbezirk 7

Gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und der Initiative Gerresheim Nachhaltigt kann am Samstag, 27. April, von 15 bis 17 Uhr der Stadtteil erkundet werden. Unter dem Motto „Radfahren in Gerresheim: sicher und gut?“ geht es rund 15 Kilometer auf Erkundungstour. Tourleiter Matthias Arkenstette vom ADFC nimmt gemeinsam mit den Teilnehmern das Rad(haupt)netz im Stadtbezirk 7 unter die Lupe. Dabei wird über Planungen der Stadt für den Radverkehr informiert. Es wird einige Stopps geben, an denen besprochen wird, was gut und was eher schlecht läuft. Außerdem sollen die daraus resultierenden Verbesserungsvorschläge an die Bezirksvertretung weitergeleitet werden.