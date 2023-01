Verkehr in Düsseldorf Rückstau bis zum Rotthäuser Weg

Düsseldorf · Die Baustelle an der Kreuzung Bergische Landstraße/Gräulinger Straße in Düsseldorf-Gerresheim zehrt an den Nerven von vielen Pendlern. Wann dort alles fertig sein soll.

17.01.2023, 11:37 Uhr

Da an der Kreuzung Gräulinger Straße/Bergische Landstraße stadteinwärts aktuell nur eine Fahrspur freigegeben ist, kommt es zu langen Rückstaus. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel