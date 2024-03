Nachruf Krimi-Autor Stephan Peters ist verstorben

Krimi-Autor Stephan Peters ist am 26. März im Alter von 75 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Der über die Grenzen von Düsseldorf hinaus bekannte Gerresheimer setzte sich privat und in seinem Amt als Beirat des Kulturkreises Gerresheim für die Kultur im Stadtbezirk 7 ein, hatte in den vergangenen Jahren zahlreiche Lesungen organisiert, um so auch anderen Autoren ein Podium zu bieten, aber ebenfalls, um aus eigenen Werken zu lesen.