Nachruf CDU trauert um Günter Pruchniewski

Günter Pruchniewski ist am 15. März im Alter von 87 Jahren verstorben. Der langjährige Bezirksvorsteher (mit zwei Unterbrechungen von 1975 bis 2006) und Gründungsmitglied der Bezirksvertretung 7 wurde am Freitag beigesetzt. Pruchniewski war 40 Jahre lang in der Kommunalpolitik aktiv und in unterschiedlichen Ausschüssen für die CDU tätig. Der ehemalige Geschäftsführer der Rheinwohnungsbau war darüber hinaus in Gerresheim Mitglied (teilweise im Vorstand) beim Bürger- und Heimatverein, im Freundeskreis Gerresheimer Krankenhaus, in der Schützenbruderschaft sowie im Reitercorps. Pruchniewski erhielt sowohl Ehrennadel als auch Ehrenmedaille der Stadt, die Gerricusplakette und den Hohen Bruderschaftsorden.