Biwak in Düsseldorf-Gerresheim Närrischer Spaß mit Hindernissen

Auch der Weg für den Bürgerwehr-Umzug zum Gerricusplatz machte Probleme. „Wir hatten die Genehmigung, über die Märkische Straße zu ziehen, doch der Polizei fiel auf, dass die für den Verkehr gesperrt ist und musste uns den Weg über die Märkische Straße untersagen“, so Haak. „Doch wir haben zusammen mit dem Ordnungsamt, der Leitstelle der Polizei und der Polizei vor Ort eine Lösung gefunden.“ So ging es am Wallgraben entlang und nicht über die „Märkische“. Und dann deutlich nach 17 Uhr am Samstag, als das Bühnenprogramm beendet und nichts passiert war, kam bei Frank Haak der Spaß am Biwak auf.