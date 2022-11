Düsseldorf-Gerresheim : Widerstand nach Hausfriedensbruch - Polizisten gebissen

Düsseldorf Ein Mann hat in Düsseldorf-Gerresheim einem Polizeibeamten so heftig in die Hand gebissen, dass er ins Krankenhaus musste. Der aggressive Mann sollte einer kommunalen Unterbringungseinrichtung verwiesen werden.

Ein Mann in Düsseldorf-Gerresheim hat wegen eines drohenden Verweises aus einer kommunalen Unterbringungseinrichtung mehrere Polizisten attackiert. Wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte wird jetzt gegen den 43-jährigen Asylbewerber ermittelt.

Der aggressive Mann sollte aus der Unterkunft verwiesen werden, weil er den Verwalter bedroht hatte. Er leistete Widerstand und biss einem Polizeibeamten so heftig in die Hand, dass dieser in einem Krankenhaus behandelt werden musste und anschließend nicht mehr dienstfähig war.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen wurde ein Streifenteam der Polizeiwache Mörsenbroich zur Karlsbader Straße gerufen, weil der Mann der dortigen Unterbringungseinrichtung verwiesen werden sollte. Der Mann hatte den Verwalter der Unterkunft mehrfach massiv bedroht. Er erhielt in der Konsequenz ein Hausverbot, weigerte sich jedoch beharrlich, das Zimmer zu verlassen.

Wiederholt versuchten die Polizeibeamten, den zu dem Zeitpunkt schon aggressiv und uneinsichtig auftretenden Mann mit Worten davon zu überzeugen, dem Hausverbot nachzukommen. Nachdem dies nicht gelang, wollten die Beamten das Hausverbot zwangsweise durchsetzen. Dagegen wehrte er sich schließlich massiv und biss einem der Polizeibeamten in die Hand.

Nachdem er überwältigt worden war, wurde der Angreifer fixiert, wobei er leicht verletzt wurde. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Nachdem er sich in der Klinik beruhigt hatte, wurde er von dort entlassen. Der Mann muss sich jetzt einem entsprechenden Strafverfahren stellen.

(csr)