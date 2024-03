Verkehr in Düsseldorf Der neue Radweg, den es eigentlich nicht geben dürfte

Denn der „rote Radweg“ hatte im Vorfeld für viel Wirbel gesorgt. Politiker hatten sich die Markierung gewünscht, um so in Zukunft sich häufende „Dooring“-Unfälle – wenn Autofahrer beim Öffnen der Tür Radfahrer übersehen – zu vermeiden. Das Amt für Verkehrsmanagement hatte sich zunächst gesträubt. Leiterin Katharina Metzker hatte in der Bezirksvertretung 7 betont, der bestehende Radfahrstreifen sei viel zu schmal, sprach von „Straßenmalerei“, weil ein lediglich 85 Zentimeter breiter Streifen keine vollwertige Radverkehrsanlage sein kann, da er nicht der Straßenverkehrsordnung entspricht, für Radfahrer zudem ein Sicherheitsgefühl suggeriert, das nicht besteht, und eine solche Maßnahme so alles andere als rechtssicher wäre. Die Politiker stimmten dennoch unisono dafür, da Autofahrer durch die rote Farbe zur Aufmerksamkeit gezwungen seien. Die Verwaltung beugte sich dem Votum, „obwohl es sich um einen Präzedenzfall handelt, den es in Deutschland so noch nicht gegeben hat“, so Metzker.