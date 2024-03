Einzelhandel in Düsseldorf Gerresheim verliert ein weiteres Traditionsgeschäft

Es gibt ja manchmal Läden, die spiegeln eine längst vergangene Zeit wider, weil dort Dienstleitungen angeboten und Artikel verkauft werden, die nach heutigem Verständnis irgendwie nicht zusammenpassen. Passfotos und Kosmetik zum Beispiel, dazu Mützen, Schals und Holzpflegeprodukte. Und wenn man dann noch mal weiter zurückblickt, standen in den Regalen einst auch noch Babynahrung, selbstgebrannte Liköre, Lebertran und Lacke. Der Salmiakgeist wurde sogar noch per Hand abgefüllt. Genauso ein Laden ist Hillesheim / Behr an der Benderstraße. Die bisherige Beschreibung erinnert – mit Abstrichen – an eine Drogerie. Und das kommt der Wahrheit sogar ziemlich nahe – allerdings mit der Fotografie als einem wichtigen Schwerpunkt.