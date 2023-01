Insolvenz angemeldet Düsseldorfer Seniorenheim steht wieder vor dem Aus

Die Hagener Straße in Gerresheim sieht aktuell aus wie eine riesige Baustelle, denn dort errichtet die Wogedo gerade mehrere neue Häuser für insgesamt 187 Wohnungen. Eine andere sinnbildliche Baustelle schien vor zwei Jahren eigentlich der Vergangenheit anzugehören: Nach der Insolvenz des Vereins Heinrich-Zschokke-Haus als Träger des Seniorenwohn- und Pflegeheims an der Hagener Straße 58 sprang mit der Convivo-Unternehmensgruppe mit Dutzenden Tochtergesellschaften und mehr als 100 Einrichtungen in Deutschland einer der größten Betreiber der Branche ein.