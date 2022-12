Verkehrsproblem in Düsseldorf Neuer Radweg sorgt für Dauerstau auf der Torfbruchstraße

Düsseldorf · Mit Einführung des neuen Radweges gibt es an der Kreuzung Torfbruch- und Dreherstraße in Düsseldorf-Gerresheim nur noch eine Fahrspur für den Geradeausverkehr. Zudem ist der Straßenraum teilweise so eng, dass Autofahrer in den Radweg ausweichen müssen.

21.12.2022, 11:17 Uhr

Nicht nur in den Stoßzeiten staut sich der Verkehr vor der Kreuzung Torfbruch-/Dreherstraße teilweise bis zu Cosmo Sports. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel